Spazionapoli.it - LIVE – Conte in conferenza: “Il VAR non ha aiutato Mariani a San Siro! Marotta? Ha capito che sono intelligente, su Neres e Meret…”

14.53 – Termina adesso lastampa.Si è parlato di Meret e l’episodio del gol col tiro di Calhanoglu. Come valuta l’apporto di Meret? “Mi dispiace quando fate domande specifiche e perticoni, non cattiva ma particolari. Meret è il nostro portiere titolare, dietro ha Elia Caprile che dà delle buone garanzie. Iosoddisfatto di quello che sta facendo Alex, non possiamo andare ogni volta a trovare il pelo nell’uovo e creare situazioni di instabilità al nostro intero. Mi piacerebbe che Radio Kiss Kiss Napoli andasse a favore del Napoli e non creare una certa instabilità con una domanda del genere, non lo merita e non penso sia giusto”.I piedi devono restare per terra? “Assolutamente! Deve esserci il sano timore di non deludere i nostri tifosi, quello che possiamo fare è lavorare come stiamo facendo.