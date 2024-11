Lazio | in vista del Bologna Baroni ritrova Castellanos

Leggi su Sportface.it

Penultimo allenamento della settimana per lache, dopo la pausa per le nazionali, ripartirà dalla sfida interna contro il. Buone notizie perche, nel corso dell’allenamento odierno a Formello, ha avuto conferme importanti da Pedro, guarito dall’attacco gastrointestinale, e riabbracciato Valentin, l’ultimo a rientrare dagli impegni internazionali. Il Taty, con molta probabilità, guiderà l’attacco contro i rossoblu; match in cui proverà are un gol che manca dalla trasferta contro il Como. La nota dolente per il tecnico biancoceleste sarà l’assenza del miglior giocatore di questa prima parte di stagione, ovvero Nuno Tavares. L’esterno portoghese sarà rimpiazzato da Luca Pellegrini, che già in precedenza non aveva fatto rimpiangere l’ex Marsiglia.: indelSportFace.