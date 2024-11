Gaeta.it - Innovazione e sostenibilità in agricoltura: l’Italia davanti a una sfida cruciale

L'italiana si trova di fronte alla necessità di adattarsi e adottare nuove tecnologie per rimanere competitiva a livello internazionale. Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha evidenziato questa situazione in occasione del convegno "ed: le sfide per coltivare il nostro futuro", organizzato a Pavia dalla Banca Bper e dal settimanale "Il Ticino". Durante l'evento, sono emersi diversi punti chiave riguardo al futuro del settore primario in Italia, sottolineando la lentezza con cui il nostro Paese sta affrontando gli sviluppi tecnologici rispetto ad altre nazioni.La rapidità della ricerca scientifica e la risposta italianaCentinaio ha messo in evidenza che, mentre la ricerca scientifica progredisce a un ritmo accelerato,si trova a una fase di stallo.