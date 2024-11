Lettera43.it - Industrie cosmetiche riunite, da Intesa Sanpaolo 10 milioni garantiti da Sace

ha perfezionato un finanziamento da 10di euro con garanzia Futuro dia favore di Icr –, supportando un importante piano di investimenti in ricerca e sviluppo e per l’ampliamento delle linee di produzione. Icr, eccellenza nel Made in Italy, è un’azienda familiare alla terza generazione che da 50 anni produce, crea e svolge attività di sviluppo e logistica di fragranze e cosmetici per conto terzi, a livello mondiale, per un ampio portafoglio di marchi prestigiosi. L’azienda è da sempre fautrice e sostenitrice del Made in Italy, che non rappresenta solo una scelta di eccellenza ma anche un impegno verso la propria comunità, che persegue da anni anche nelle tre direttrici Esg. L’operazione con, frutto anche della collaborazione con, contribuisce a consolidare il piano d’investimenti di Icr per il sostegno all’ampliamento delle linee di produzione e confezionamento ad alta automazione, del laboratorio di ricerca e sviluppo e di microbiologia e al miglioramento della gestione integrata dei processi aziendali.