Il nuovo nome della Galleria Nazionale di Roma è impronunciabile | l’errore nel logo

Leggi su Funweek.it

Chi giunge anon può fare a meno di visitare o almeno ammirare da fuori la maestositàdiche dopo alcuni anni cambiaripristinando quello precedente: GNAM. Sono passati 8 anni da quando è stato deciso di cambiare la sua denominazione che, però, non avrebbe riscontrato molto successo. GNAM è ildiGNAM è ildied ilprescelto per mezzo di un concorso è quello di Lorenzo Marini che si è ispirato al colonnato del museo ed ha aggiunto alGNAM una “C” pitturata di rosso ma anche camaleontica e cangiante.La scelta, però, non è piaciuta all’opinione pubblica e ai dipendenti che non hanno perso occasione di protestare fino a raggiungere il MinisteroCultura.