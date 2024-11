Lortica.it - Il mio scatolone di giochi: storie di una carlinga, una fibbia e tre birilli

Chissà come fosse arrivato nella casa dei nonni quellodi latta. Era un cubo di trenta centimetri per lato, verniciato di grigio da mio fratello. Per me, era una coperta di sicurezza, uno scrigno di. Persino quando andavo a letto, lo lasciavo lì, in fondo alla grande stanza della torre – sei metri per sei – dove dormivamo noi cugini, anche in otto.Laera un pezzo di legno massiccio, senza ali, una vera fusoliera di un aeroplano giocattolo, forse degli anni ’30. Dipinta di un verde scuro, somigliava più a una mezza mazza da baseball che a un aereo. Eppure, per me era tutto: un aereo, un treno, una nave, persino un’arma di difesa.La, invece, è l’unico oggetto che mi è rimasto. Era – ed è – unadi un paracadute, dotata di un piccolo carrello scorrevole.