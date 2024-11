Ilgiorno.it - "I pigri si sono alzati dal divano". Sport e benessere con Movement

Una carica di 50mila, una fetta dei quali anche in Brianza, ha mollato ilsfruttando, le 100 giornate delmesse in campo da Inin quest’autunno nei centri che gestisce. Cinque sul territorio: Arcore, Concorezzo, Seregno, Giussano e Cesano Maderno. Tante iniziative, dal nuoto al fitness, e a disposizione dei più recalcitranti alla conversione, uno staff di istruttori. Il successo della formula ormai consolidata è tutto nell’abbinamento “remise en forme“-divertimento, "senza barriere, limiti di età o di condizione fisica, è un’iniziativa per tutti". Il progetto in chiave locale ha coinvolto bambini, giovani, adulti, famiglie che hanno avuto un solo compito: presentarsi nei giorni prescelti negli impianti preferiti. "Locome strumento di prevenzione è da sempre una nostra priorità - sottolinea la società - nonostante le gravissime ripercussioni dirette e indirette subite in questi anni prima a causa della crisi sanitaria e poi di quella energetica, il programma non ha mai subito battute d’arresto e per noi è motivo d’orgoglio".