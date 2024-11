Gaeta.it - Giustizia, nuovo decreto legge: tensioni tra governo e magistratura sul ruolo dei giudici

Facebook WhatsAppTwitter Unin materia dista per entrare nel dibattito politico, con riunione del Consiglio dei Ministri prevista per lunedì. La proposta dista sollevando preoccupazioni tra i magistrati riguardo a possibili sanzioni disciplinari, qualora decidano di esprimere opinioni pubbliche su temi di loro competenza. La bozza del, già approvata in un incontro preliminare, prevede norme che potrebbero influenzare significativamente il lavoro e la libertà di espressione dei.Timori per la libertà di espressione dei magistratiIl punto centrale della nuova normativa riguarda l’introduzione di una definizione più ampia degli illeciti disciplinari. Secondo l’articolo 4 della bozza, i magistrati potrebbero incorrere in illecito disciplinare per la violazione di doveri di astensione, se prevista dalla, o in caso di “gravi ragioni di convenienza”.