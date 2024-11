Gaeta.it - Gabicce Mare celebra il 250° anniversario della Guardia di Finanza con un nuovo bosco urbano

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di, un evento significativo ha segnato lazione del 250°digiornata nazionale degli alberi. In questa occasione, è stato inaugurato il “delle Fiamme Gialle“, un progetto che ha visto la piantumazione di 250 alberi. La nuova area verde rappresenta non solo un omaggio alla natura, ma anche un impegno per il futuro ambientale del territorio.L’evento di inaugurazioneL’inaugurazione delha avuto luogo nei pressi dell’istituto comprensivo statale Lanfranco, in una location affacciata sul parco del monte San Bartolo. La cerimonia ha visto la presenza di figure di spicco, tra cui Emanuela Saveria Greco, prefetto di Pesaro e Urbino, e il generale Nicola Altiero, comandante regionalediper le Marche.