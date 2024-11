Ilfattoquotidiano.it - Franco Berrino: “Non date zucchero ai bambini nei primi 1000 giorni di vita, meglio a partire dal concepimento. Ecco cosa si rischia”

È arrivata una nuova sentenza, inesorabile, sull’ingrediente più diffuso dal dopoguerra, che ha suggestionato intere generazioni, nutrito l’immaginario goloso di– ma anche adulti –, abbondantemente presente nelle lrnie evocate come premio in caso di buona condotta, quando eravamo piccoli. È lo, ora al centro di un nuovo studio, un esperimento condotto nella Gran Bretagna della metà del XX secolo, dove il razionamento delloè stato in vigore fino al 1953. Le conclusioni hanno dimostrato che il non consumo dinei1.000di, agià dal– un elemento di particolare novità – è collegato a una salute ben più solida. Vediamo in dettaglio la ricerca.Lo studioI ricercatori guidati da Tadeja Gra?ner dell’Università della California del Sud hanno utilizzato i dati della Biobanca britannica per analizzare le differenze.