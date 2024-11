Iltempo.it - Fitto vicepresidente. Così Meloni cambia la maggioranza Ursula e l'Ue

Leggi su Iltempo.it

Il via libera a Raffaeledella Commissione Ue con la pesante delega al Pnrr da parte delle commissioni competenti del parlamento europeo, che sarà ratificato nella prossima plenaria a Strasburgo il 27 novembre, è la vittoria di Giorgia. Una strategia portata avanti per mesi, da quando Fratelli d'Italia nel luglio scorso scelse di non votare le linee programmatiche del secondo mandato divon der Leyen. Mentre adesso voterà la fiducia all'intero collegio dei commissari. In questo arco di tempo tutto èto. Donald Trump ha vinto in America, il vento di Kamala Harris si è spento sull'altra sponda dell'Atlantico e non è mai arrivato in Europa. Olaf Scholz è caduto, la Germania ha indetto nuove elezioni. Emmanuel Macron è un leader traballante con un governo che non rispecchia la volontà popolare.