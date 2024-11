Fiore Mio | recensione del film d’esordio di Paolo Cognetti

Leggi su Cinefilos.it

Mio:deldi, già noto per il successo letterario e cinematografico de Le otto montagne, approda per la prima volta dietro la macchina da presa conMio. Questo documentario intimo e personale rappresenta un viaggio nei paesaggi e nei silenzi delle Alpi (in particolare sul Monte Rosa), luoghi che per l’autore sono non solo un’ambientazione, ma vere e proprie estensioni della sua anima. Un’opera che combina elementi di diario personale, riflessione ecologica e ricerca esistenziale, senza rimanere etichettata in un solo genere.Mio nasce da un evento personaleIlprende spunto da un evento particolare: la grande siccità di due anni fa che lasciò la casa dello scrittore, situata sulle montagne sopra Brusson, senza acqua.