Scuolalink.it - Ferie non godute docenti precari: storica sentenza del Tribunale di Parma, possibile fino a 10mila euro di rimborso

Leggi su Scuolalink.it

Una recentedeldisegna una svolta importante per ildellenondaicon contratto a tempo determinato. Il provvedimento n. 904/24 del 21 novembre 2024 stabilisce che la sospensione delle lezioni non può essere considerata automaticamente come periodo disenza una richiesta esplicita da parte dell’insegnante. Questo principio giuridico apre la strada a rimborsi economici significativi per iche, negli ultimi anni, non hanno usufruito delle propriea 10.000diper lenondaiSecondo la, ihanno diritto a un’indennità economica per lenon. In particolare: Indennità annuale: circa 1.600per ogni anno scolastico senzausufruite.