Lanazione.it - Donne Insieme Valdelsa da record. Dal 2007 a oggi ben 800 accessi

Leggi su Lanazione.it

Attiva dalha accolto negli anni circa 800e i loro bambini. Tutto grazie all’impegno di un gruppo di- al vertice dell’associazione è Caterina Suchan, presidente - decise a offrire ascolto ad altre. Nel 2024, 73 nuovi(alla data di ieri).dellache si sono rivolte al Centro antiviolenza per chiedere aiuto, di cui 16 negli ultimi 45 giorni. In maggioranza italiane e occupate. Nell’anno in corso un picco anche neglidi minori. Un tema che Elena Pullara, vice presidente, ha letto come una "positiva presa di consapevolezza dei più giovani, che non hanno più voglia di affrontare in solitudine, silenzio e con vergogna l’aver subito molestie". In vista della giornata del 25 novembre, fra i progetti per salvare la vita a chi è vittima del drammatico fenomeno anche un libro e un podcast: "fuori dalla violenza" .