Disabilità intellettiva, a Roma e nel Lazio tornano il gusto e la solidarietà del Cioccolario

Leggi su Ilfaroonline.it

Perugia, 22 novembre 2024- Fare del bene per l’inclusione non è mai stato così buono! Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, per il secondo evento nazionale di Natale, i volontari della Fondazione Santa Rita da Cascia ETSa colorare le piazze die delcon il, tavoletta di cioccolato di alta qualità che diventa calendario da scrivania. In un connubio diche vuole donare speranza e cambiare, attraverso lo sport, lo sguardo sulla, tra cui l’autismo.I fondi raccolti sosterranno infatti le opere didella Fondazione – ente del terzo settore creato nel 2012 dalle monache del Monastero Santa Rita da Cascia – per i più fragili , con particolare attenzione a due innovativi progetti di ippoterapia e canottaggio terapia, ai quali saranno devoluti in totale oltre 170mila euro.