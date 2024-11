Ilfattoquotidiano.it - Costituente M5s, sono tentato di astenermi. Il futuro del partito non mi pare promettente

Da vecchio iscritto e candidato alle elezioni Europee del 2019 per il Movimento 5 Stelle, negli ultimi giorni ho ricevuto diverse email che mi invitavano a partecionline, insieme ad altre 89mila persone, a quello che sembra un Congresso ma che, sfortunatamente, non lo è. L’Assemblea virtuale avviata giovedì è caratterizzata da un’infinità di “quesiti” a cui rispondere, troppo numerosi, confusi, alcuni segnalati in rosso come ‘cruciali’, richiedendo un quorum di almeno il 50% per rendere valido il voto.Devo ammettere con estrema franchezza che tutto questo mi apeccessivamente burocratico e complicato. Il formato extralarge dei temi e degli argomenti suscita fastidio e, oserei dire, un misto di disappunto e rifiuto. Personalmente, come semplice iscritto e non avendo cariche politiche, ritengo che le questioni fondamentali siano tre, specialmente alla luce delle recenti sconfitte elettorali che hanno visto il M5S crollare dal 32% a livello nazionale al 9,9% nelle ultime elezioni europee e addirittura sotto il 5% nelle ultime elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria.