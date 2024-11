Quotidiano.net - Confessa il marito di Francesca Deidda: “L’ho uccisa io”. La svolta dopo 6 mesi

Leggi su Quotidiano.net

Cagliari, 22 novembre 2024 –aver negato per sei, Igor Sollai hato. E’ stato lui ad uccidere la moglie,, 42 anni, scomparsa da San Sperate, nel Cagliaritano, a maggio scorso. I suoi resti erano stati trovati il 18 luglio scorso in un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125. A lungo Sollai aveva sostenuto la tesi dell’allontanamento volontario, dichiarandosi innocente anchel’arresto avvenuto i primi di luglio. L’aveva ribadito anche in una lettera inviata al fratello della vittima, il 19 settembre scorso. Lui e Frascesca – scriveva – erano in un periodo di crisi che andava avanti da un anno e mezzo: “Non c'entra nulla l'eventuale terza persona che è stata più volte citata, di fatto non c'è mai stata nessuna amante o relazione nascosta”.