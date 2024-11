Terzotemponapoli.com - Che Napoli vedremo di fronte alla Roma?

Ilche attende la: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Da ieri gruppo al completo a Castel Volturno e preparazione che può entrare nel vivo anche dal punto di vista tattico. Antonio Conte, che quest’oggi in conferenza stampa presenterà la sfida di domenica, ha ritrovato gli ultimi reduci delle nazionali. Compreso Mathias Olivera, reduce dal lungo viaggio intercontinentale dopo il secondo impegno con la sua nazionale in Brasile., un solo dubbio per ConteProprio l’uruguayano, quantomeno ad oggi, rappresenta l’unico dubbio di formazione del tecnico del, considerando che sono rientrati in settimana glirmi scattati prima per Lukaku e poi per McTominay. Il belga e lo scozzese saranno regolarmente in campo contro i giallorossi con l’obiettivo di confermare ilin testaclassifica.