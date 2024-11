Movieplayer.it - Bread and Roses, recensione: una forte accusa agli Stati Uniti in nome delle donne afghane

Un documentario potente e un punto di vista inedito e ancora più terrificante sul regime talebano, tornato al potere dopo la ritirata americana. Dirige Sahra Mani, producono Jennifer Lawrence e Malala Yousafzai. Su Apple Tv+.and, minuto dopo minuto, ha la capacità di smascherare i paradigmi legati alla democrazia e alla libertà tanto decantati damericani. Di più, ha la capacità di sottolineare quanto Joe Biden sia (stato), a conti fatti, il peggior presidente democratico in tutta la storia deglid'America (e tra i peggiori in assoluto, ça va sans dire). Perché il documentario, diretto da Sahra Mani, nasce - pensate un po' - dall'esigenza sociale e politica di Jennifer Lawrence (produttrice, insieme a Justine Ciarrocchi) che, per sua stessa ammissione, si è sentita "impotente" davanti la fuga degli States dall'Afghanistan .