Sport.quotidiano.net - Barella, un jolly alla corte dell’Inter. Nicolò in pole per il ruolo da regista

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Inter e Simone Inzaghi tirano un bel sospiro di sollievo: il "fastidio" accusato da Hakan Calhanoglu sabato con la Turchia è poco più di un contrattempo e non una vera e propria recidiva di un precedente infortunio. Gli esami cui il centrocampista si è sottoposto ieri mattina hanno evidenziato una semplice elongazionecoscia sinistra. Difficilmente verrà rischiato domani pomeriggio a Verona, assai probabile invece che il giocatore sia disponibile per l’importante sfida di Champions League contro il Lipsia in programma martedì sera a San Siro. Ma c’è un altro leader su cui, ormai da tempo, può puntare l’allenatore. Anche perché di lui si è fatta strada negli ultimi anni la definizione di ’tuttocampista’. Un neologismo affibiabile a pochi, che inquadra la figura dell’uomo di centrocampo in grado di districarsi in diverse qualità, dinamico e tecnico, ottimo in ambo le fasi.