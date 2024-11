Gaeta.it - Arvalia Legge 2024: il festival del libro che promuove la lettura nel Municipio Roma XI

Facebook WhatsAppTwitter, un’iniziativa culturale che si svolge nelXI, si prepara a tornare con un programma ricco di eventi dedicati ai lettori di tutte le età. Questodele della letteratura non solo celebra la passione per la, ma si propone come un punto di incontro per la scoperta di nuovi autori e opere, coinvolgendo attivamente la comunità locale.Dettagli dele programmazioneIlavrà inizio il 29 novembre alle 18.30, con un evento inaugurale presso la libreria “La Feltrinelli“, situata in viale Marconi 176/194. Questo primo giorno darà il via a un’intensa programmazione che si articolerà nel weekend, proseguendo il 30 novembre e il 1° dicembre dalle 09:30 alle 19:00. La Biblioteca “Guglielmo Marconi”, in via Gerolamo Cardano 135, diventerà il fulcro delle attività, accogliendo appassionati di libri e scrittori in un’atmosfera stimolante e accogliente.