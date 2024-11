Gaeta.it - Ariccia, celebra la festa dell’albero 2024 al Palazzo Chigi

Facebook WhatsAppTwitter Giovedì 21 novembre, il maestosodiha ospitato la tradizionale, un evento che ha unito la comunità per riflettere sul tema “Albero-uomo, radici comuni per un legame di vita”. La giornata ha sottolineato l’importanza dell’educazione ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturale, coinvolgendo autorità locali, studenti, esperti botanici e rappresentanti del Parco dei Castelli Romani.Una giornata tra educazione e consapevolezzaL’evento è iniziato con i saluti istituzionali, per poi lasciare spazio agli interventi degli studenti delle scuole locali, che hanno presentato proposte per il recupero e la valorizzazione di Colle Pardo, un’area verde cruciale per il territorio. Presenti alla manizione il Sindaco diGianluca Staccoli, le Consigliere comunali Anita Luciano e Irene Falcone e il Commissario del Parco dei Castelli Romani, Avv.