Metropolitanmagazine.it - Alessandro Basciano è stato arrestato, accusato di stalking all’ex compagna Sophie Codegoni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

arredi. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello e più di un anno fa sono diventato genitori della piccola Celine Blue. La richiesta di arresto, firmata dalla procura di Milano, per atti persecutori è stata autorizzata dalla gip Anna Magelli.PerchéarreÈ una lunga lista di minacce e insulti, iniziati nel luglio del 2023, quella che viene riportata nell’ordinanza di custodia cautelare. Le manette, fatte scattare dai carabinieri su richiesta della procura – l’aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo -, sono legate a minacce plurime per la pubblicazione di foto, eventi di lavoro, cene con amici o la gestione della figlia: “Me la paghi cara, ci vediamo in tribunale, andiamo tramite assistenti sociali”.