Ajax Farioli | La laurea in filosofia? Mi ha dato un modo di pensare

“Lasi può applicare al calcio? Ovviamente. Non c’è un collegamento diretto, e può essere un po’ complicato, ma quello che mi piace fare è mescolare esperienze e cose che a volte provengono da ambiti diversi. Ciò che ho ottenuto dai miei studi all’università è undi, di provare a pormi molte domande. Probabilmente, come allenatore, questo è stato uno dei fatti che ho mantenuto come eredità dei miei studi, e dei filosofi che ho studiato, voglio continuare a pormi delle domande”. A dirlo, in un’intervista ad AS, è Francesco, allenatore dell’, parlando della suain. “Non si comincia mai da zero, e non solo nel calcio, ma in generale – dice a proposito dei suoi punti di riferimento -. Sei sempre influenzato, influenzato dall’educazione, da ciò che vedi e soprattutto da ciò che ti piace.