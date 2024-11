Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo no a canzoni violente come quelle di Tony Effe, pronti a presentare denuncia”: il Codacons chiede il “daspo”

che vai,che trovi. L’associazione dei consumatori ha chiesto un “” per i rapper e trapper considerati sessisti: “Nei prossimi giorni verrà reso noto il cast dei cantanti in gara al prossimo Festival, e già circolano nomi di papabili partecipanti, tra cui rapper, che in passato si sono distinti perdai testi fortemente sessisti e per frasi che denigrano e offendono le donne e incitano i giovani alla violenza”.Ilha inviato quindi una diffida formale alla Rai e al prossimo conduttore del Festival, Carlo Conti e se verranno accettati brani non conformi (sempre secondo il) e “saliranno quest’anno artisti dai testi violenti, ilè pronto aunain Procura per la possibile fattispecie di induzione alla violenza sulle donne, erà l’allontanamento dei cantanti dalla città ligure in analogia a quanto previsto dall’art 282 bis del Codice di procedura penale”.