A Palermo "Legalità e cultura d'impresa", al centro il ruolo delle donne

(ITALPRESS) – Esplorare come il mondo imprenditoriale e le istituzioni possano lavorare insieme per promuovere unaaziendale basata su principi di, etica e responsabilità sociale. Questi gli obiettivi del convegno “”, organizzato da Irfis, Aidda Ets e Fondazione Falcone che si è svolto nella biblioteca blu del Museo del presente a Palazzo Jung, a. Aldel dibattito anche ilimprenditrici e quali possono essere gli strumenti per aumentare la percentuale di esse che occupa ruoli di vertice all’interno di aziende pubbliche e private: “L’idea è quella di coniugare al massimo la dignità della donna, che deve essere valorizzata con l’idea del lavoro – ha spiegato Iolanda Riolo, presidente di Irfis -. L’Irfis è fatta per il 40% dae molte ricoprono ruoli apicali all’interno dell’Istituto”.