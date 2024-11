Via Montenapoleone a Milano è la strada dello shopping più cara al mondo | superata anche Fifth Avenue

Leggi su Open.online

Con i suoi 460 metri costellati di vetrine prestigiose e marchi esclusivi, via, a, è lapiùal. Affittare 100 metri quadri nella via più alla moda del capoluogo lombardo costa in media due milioni di euro all’anno. Una cifra monstre, che supera addirittura la celebredi New York o New Bond Street di Londra. Il primato di via Monte Napoleone comepiùalè stato certificato dalla società di consulenza immobiliare Cushman & Wakefield. È la prima volta in 34 anni, scrive il Corriere, che una città europea domina la classifica.Affitti raddoppiati in dieci anniNegli ultimi dieci anni, l’affitto dei negozi in viaè più che raddoppiato. Nel 2014 il prezzo al metro quadro era di 8.500 euro.