Trump presenterà all’Italia il conto delle spese militari?

Il prossimo ritorno di Donaldalla Casa Bianca sta mettendo in agitazione le cancellerie europee, le quali si chiedono quanteesternazioni della campagna elettorale si tradurranno in politiche effettive e azioni reali. Nel corso dell’ultimo anno,ha più volte affermato che i rapporti tra gli Stati Uniti e i suoi Alleati non dovrebbero essere dati per scontati e che, soprattutto sul piano della Difesa, chi non rispetta gli impegni presi in sede Nato ne pagherà le conseguenze. Parola del tycoon stesso, il quale (durante un evento elettorale lo scorso febbraio) ha raccontato di quando un non meglio specificato leader di un Paese straniero gli chiese se gli Usa sarebbero intervenuti per proteggere uno Stato che non rispettava gli impegni di spesa. La risposta, in pieno stile, fu decisa: “Se non avete pagato, non vi proteggeremo”.