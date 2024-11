Chiccheinformatiche.com - Truffa su WhatsApp e TikTok: promessi soldi in cambio di “like” e “segui”, ecco cosa succede

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Un nuovo raggiro si sta diffondendo rapidamente sui social e su app di messaggistica come, sfruttando la popolarità die la promessa di facili guadagni. Itori creano gruppie inviano messaggi alle vittime invitandole a ere azioni semplici, come mettere un “mi piace” ore un account, indi compensi economici.su: come funziona? promettonoindi “” e “”Il messaggio tipico diffuso daitori recita:“Siamo il fornitore di servizi ufficiale die ti invitiamo sinceramente ad aiutare i creator diad aumentare la visibilità del loro account e l’influenza del marchio. Ti basterà mettere “mi piace” o “re” e riceverai una commissione di 10 euro”.Chi cade nel tranello, fidandosi di questa proposta, viene spesso indirizzato a link sospetti o viene richiesto di fornire dati personali, come numero di telefono, indirizzo email o informazioni bancarie.