Movieplayer.it - Torino Film Festival 2024: da Eden di Ron Howard a Glenn Close, i film da non perdere

Leggi su Movieplayer.it

Opere prime, cinema italiano, ma anche grandi star e grandi anteprime sotto la Mole Antonelliana: ecco quelli che sono, per noi, i titoli da non. Debutti alla regia, opere seconde, cinema italiano, star internazionali. La Mole Antonelliana si riaccende per il 42esimo, in scena dal 22 al 29 novembre. Unrinnovato, sia negli spazi che nell'offerta. Un, ancora, vicino alla città, con i suoi salotti, le sue piazze, i suoi caffè storici. Dedicato a Marlon Brando, con tanto di retrospettiva, vedremo sfilare nomi come Sharon Stone, Vince Vaughn, Rosario Dawson, Matthew Broderick, oltre ad autori come Rone Dito Montiel. "La sala cinematografica sarà il punto di riferimento", spiega Giulio Base direttore artistico. "E? questo il vero filo rosso .