SKY – Rinnovo Kvara spunta la verità sulla clausola De Laurentiis ha già deciso

Il georgiano chiede garanzie sul futuro, mentre il club azzurro vuole chiudere rapidamente. Sky svela il retroscena sull’offerta del PSG.Il futuro di Khvichatskhelia con il Napoli resta in bilico. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la trattativa per ildel georgiano ha raggiunto un punto di stallo, con il presidente Deche ha già presentato la sua offerta definitiva.Luca Marchetti, esperto di mercato dell’emittente satellitare, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli è convinto di aver fatto tutto nel miglior modo possibile. Deha presentato un’offerta importante e non ha intenzione di cambiarla. Il nodo centrale è il valore dellarescissoria”.Il retroscena più interessante riguarda il PSG: “Avevano offerto 100 milioni”, conferma Marchetti.