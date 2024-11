Universalmovies.it - Scream 7 | Isabel May potrebbe entrare nel cast

Leggi su Universalmovies.it

La giovanissima attriceMayessere tra i nuovi membri deldi7, ennesimo capitolo della celebre saga horror.Secondo il the Hollywood Reporter, l’attrice ammirata in “Yellowstone” avrebbe firmato per interpretare nel nuovo film la figlia di Sydney Prescott (Neve Campbell). La fonte, a tal proposito, non ha specificato se l’ingaggio in questione sia complementare a quello “vociferato” di McKenna Grace (qui il nostro articolo), o se in effetti quello diMay sia effettivo per il ruolo. Sarà nostra premura aggiornarvi.Iling in atto di7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.