Gaeta.it - Scontro sulla celebrazione della Messa in latino a Napoli: la Curia e i fedeli divisi

Facebook WhatsAppTwitter A, la polemica riguardante lainsta raggiungendo vertici significativi tra i sostenitori del rito antico e lalocale. Dopo il decreto dell’arcivescovo Domenico Battaglia, in programma per diventare cardinale il prossimo 7 dicembre, è emerso un conflitto riguardante il divieto delle celebrazioni in rito preconciliare. Questo provvedimento ha creato forte malcontento tra i, trasformando la gestione di questo aspettoliturgia in un tema caldo di discussione.Il decreto e la petizione deiIl decreto del 10 maggio scorso ha suscitato reazioni tra i seguaci del rito antico, che lo considerano una limitazioneloro libertà di culto. In risposta, un gruppo diha avviato una petizione che ha già raccolto 250 firme, indirizzandola ai vertici ecclesiali, tra cui l’arcivescovo Battaglia e il cardinale Matteo Zuppi, presidenteConferenza Episcopale Italiana.