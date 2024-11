Lanazione.it - "Puntare sul turismo culturale. Un tour da Spezia fino a Luni"

Leggi su Lanazione.it

La soluzione a una problematiche che nel corso degli anni è cresciuta,a traformarsi in una vera e propria emergenza per il settore del commercio, è decisamente complessa e neppure così alla portata delle singole associazioni. Ma qualcosa si deve fare iniziando a proporre iniziative, idee e soluzioni che consentano alle città e paesi di rianimarsi grazie alle loro caratteristiche e qualità. Un mix tra, storia, tradizione e attività commerciale che Sergio Camaiora, nuovo presidente di Confcommercio ha iniziato a tracciare nel blocco degli appunti. Da qualche giorno è subentrato nel ruolo a Vittorio Graziani del quale è stato vice e collaboratore per tanti anni. C’è un progetto che le sta particolarmente a cuore? "La creazione di un percorso museale che unisca le eccellenze.