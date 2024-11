Anteprima24.it - Pendolari treni Napoli-Roma: vita ingrata tra ritardi, vagoni affollati e parcheggi caos

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutifrequenti,sovr. È sempre dura lada pendolare tra. Gli utenti raccontano di lotte quotidiane, con lo stress dietro l’angolo. Anche i viaggi in piedi contribuiscono: l’abbonato non ha il posto assegnato. E negli orari di punta, con le carrozze piene, sedersi è utopia. Questo vale per non solo pertalia. Si lamentano pure gli utenti di Italo. Il quale oltretutto “sul carnet ha eliminato la possibilità di scegliersi il posto”, protesta un viaggiatore. Ma isono il timore numero uno, per chi deve recarsi in orario al lavoro. Dallo scorso luglio, una pendolare del Frecciarossa ha documentato almeno 12 episodi. Le ragioni? Tra le più svariate. Dai guasti alla linea e ai passaggi al livello, a incendi nei pressi della linea ferroviaria.