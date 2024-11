Parma sarà la Capitale Europea dei Giovani nel 2027

Leggi su Open.online

ladeinel. L’annuncio è arrivato oggi, 21 novembre, durante la cerimonia di premiazione a Gand (Belgio) che da attuale detentrice cederà nel 2025 il testimone a Lviv, in Ucraina. La città emiliana ha battuto la concorrenza delle altre sfidanti: Chi?in?u in Moldavia e Fuenlabrada e Málaga in Spagna. Premiato il programma inclusivo realizzato dall’amministrazione guidata da Michele Guerra insieme al Consiglio Nazionale, JEP Junior Enterprisee la Commissionedella città. Sono in tutto 8 i temi affrontati nel progetto: dall’Abitare ai lavori del futuro, dall’inclusione alla Sostenibilità ambientale. A marzo quando era stato comunicato l’elenco dei finalisti il sindaco Guerra aveva esultato: «È una notizia che ci rende enormemente felici, perché è il risultato di un lavoro serio, costruito nel tempo con pazienza e grande cura».