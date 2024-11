Nomine UE arriva la tanto attesa fumata bianca | via libera a Raffaele Fitto e Teresa Ribera

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo giorni di frizioni, contrasti e accuse reciproche tra i principali gruppi politici del Parlamento europeo, Ursula von der Leyen è riuscita a far approvare la sua Commissione 2.0. L’impasse tra popolari, socialisti eli si è sciolta, culminando in un accordo che blinda i vicepresidenti esecutivi. Un compromesso delicato che sottolinea l’instabilità del patto europeista.al centro delle polemicheLa nomina di, considerata una vittoria dall’Italia, ha suscitato soddisfazione nel governo. La premier Giorgia Meloni ha celebrato il risultato come un grande successo nazionale, mentre il vicepremier Antonio Tajani ha evidenziato l’importanza del contributo italiano nella governance europea. Tuttavia l’accordo non è stato privo di dissensi: socialisti eli si sono detti contrari alla nomina, chiedendo cheagisca in modo indipendente dal governo italiano.