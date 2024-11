Gaeta.it - Neve in arrivo: allerta meteo sul Brennero e in Alto Adige

Le previsionihanno confermato l'di una perturbazione che porta con sé la, interessando in particolare l'area dele ampie zone dell'. La situazione è monitorata attentamente, con gli aggiornamenti che arrivano dalla Centrale viabilità della Provincia di Bolzano, segnalando nevicate in carreggiata sull'autostrada del, in particolare tra il confine di stato e Bressanone. Con l'avanzare della serata, ci si aspetta un ulteriore abbassamento della quota, con possibilità di fiocchi anche a Bolzano e nella valle dell'. Gli automobilisti sono esortati a prestare attenzione al fondo stradale, che potrebbe risultare parzialmente innevato e scivoloso, rendendo necessaria una guida prudente e l'uso di attrezzature invernali.