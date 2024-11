Misterbianco carabiniere libero dal servizio sorprende uno spacciatore arrestato 20enne

Leggi su Dayitalianews.com

Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, operate da parte dei militari dell’Arma di Catania che, anche liberi dal, hanno sempre un occhio attento a questo fenomeno criminale.Ne è conferma quanto accaduto qualche giorno fa a, dove unche stava andando a pranzo, haundel posto per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.Era da poco passato mezzogiorno quando il militare, inpresso la locale Tenenza Carabinieri,dale senza uniforme, percorrendo, alla guida della sua auto privata, la via Galliano si è accorto di un giovane in sosta sul marciapiede che, borsello a tracolla, si guardava intorno con fare circospetto.Il, insospettito da quell’atteggiamento, ha osservato con maggiore attenzione il ragazzo, notando che dalla sua tracolla spuntava una bustina di plastica.