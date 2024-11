Gamberorosso.it - Michelin premia per la prima volta un ristorante che prepara ravioli e bao

Leggi su Gamberorosso.it

Laassegna una stella a undi dim sum., polpette, bao e altre pietanze: con dim sum non si intende una ricetta, piuttosto un tipo di pasto, in genere consumato al mattino in piccole porzioni servite in cestini di bambù o piattini. Potremmo pensarlo come un brunch o una specie di pranzo molto rilassato anche se al giorno d'oggi e con la diffusione di locali specializzati in questo tipo dizioni, non c'è più una divisione oraria così netta. Nasce come spuntino per chi lavorava la terra o era in viaggio, ma nel tempo ha acquisito grande rilevanza nella cultura cinese, entrando sempre più nelle abitudini di consumo popolari pur rimanendo relegato a un tipo di locale molto informale, quello che in genere non supera il vaglio della guida, che non aveva maito questa tipologia di locali a Shanghai.