Michele Cannistraro, il vincitore di MasterChef All Stars tra gli studenti: "Ecco i segreti del successo"

Pieve Emanuele (Milano) – Glidel corso di cucina dell’Afol Metropolitana di via Gigli hanno l’onore di avere come docente, noto al grande pubblico per la sua vittoria aAlle per una carriera straordinaria che l’ha visto collaborare con chef stellati del calibro di Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.non è solo un insegnante di tecniche edella cucina gourmet, ma anche un modello di passione e dedizione. “Trasferisco le mie capacità ai ragazzi di terza e quinta insegnando loro ie le tecniche dei piatti gourmet - spiega lo chef -. Sono molto attenti e impegnati e il mio obiettivo è trasmettere loro la stessa passione che mi accompagna da quando ero bambino. Ricordo ancora quando al mattino mi svegliavo con il tavolo pieno di orecchiette fatte a mano da mia madre e con gli involtini di carne che cuocevano nella salsa di pomodoro sulla stufa”.