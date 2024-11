Mi hanno aggredito ma non è vero Denunciato 25enne in provincia di Latina per simulazione di reato

Leggi su Dayitalianews.com

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sezzein stato di libertà un cittadino indiano di 25 anni per ildidi. L’accusa è giunta al termine di approfondite indagini condotte sul caso, cherivelato la vera natura dei fatti accaduti.La Denuncia di Tentata RapinaL’intervento dei Carabinieri risale allo scorso ottobre, quando una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 indicava una presunta tentata rapina. Secondo il racconto fornito dal giovane indagato, tre individui lo avrebbero avvicinato per strada, pretendendo 10 euro. Al suo rifiuto, il ragazzo avrebbe sostenuto di essere stato colpito alla testa dai tre aggressori.La Verità Rivelata dalle IndaginiGli agentida subito avviato un’indagine accurata per chiarire l’accaduto.