Quotidiano.net - Mbe diventa Fortidia, 30 di storia dalla logistica all'ecommerce

Leggi su Quotidiano.net

Mbe Worldwide ha oltre 30 anni di, era nata in America come servizio di cassette postali, gli albori della: importata in Italia nel 1993 da Graziano Fiorelli oggi è una multinazionale che si occupa ancora die spedizioni ma anche di e-commerce, marketing e stampa, e quel nome non la rappresenta più. Per questo il gruppo, oggi guidato dal figlio Paolo Fiorelli, cambia nome in, richiamando l'espressione latina 'Fortis Idea' per fare da 'umbrella brand' a tutte le aziende del gruppo: PrestaShop, Mail Boxes Etc., PostNet, PACK & SEND, World Options, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity e Spedingo. "Il nuovo brand riflette il nostro costante impegno nell'aiutare aziende e consumatori a moltiplicare le opportunità di business.riflette appieno la nostra forza, resilienza e dedizione quotidiana nel supportare i clienti - spiega Fiorelli - e questo è chiaramente riflesso nel purpose del gruppo: Empowering People locally to Power Business globally".