Ilveggente.it - Manchester City-Tottenham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della dodicesima giornata die si gioca sabato alle 18:30 diretta tv, probabili.Quattro sconfitte di fila tra campionato e Champions: se non ci fosse Pep Guardiola in panchina – in odore di rinnovo per un altro anno – qualunque allenatore delrischierebbe la panchina. Ma evidentemente, e giustamente, per un momento negativo, dovuto anche agli infortuni, non si può mettere in discussione un tecnico come quello spagnolo.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itLa sosta, in questo caso, è arrivato nel momento migliore. Uno stop che ha permesso di riordinare le idee e cercare di capire quali sono stati gli errori commessi nell’ultimo mese.