Litiga con l’amica e accetta l’aiuto di uno sconosciuto | minorenne violentata e abbandonata per strada

Leggi su Dayitalianews.com

L’ennesima orribile storia di violenza sessuale, con unacome vittima, arriva da San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Una ragazzina, dopo un litigio con un’amica, avrebbetodi un uomo che con la scusa di consolarla l’avrebbe.La violenza delloI fatti risalgono a metà settembre, quando le due ragazzine erano insieme a fare un giro per San Benedetto del Tronto. Le loro strade si sarebbero però separate per un litigio e così laavrebbe iniziato a vagare sola e sconvolta, non passando inosservata agli occhi di un 24enne egiziano senza fissa dimora. L’uomo si sarebbe avvicinato a lei e avrebbe finto di consolarla e poi si sarebbe offerta di riaccompagnarla a casa.La ragazzina, ignara del pericolo, avrebbeto il suo aiuto e così il 24enne l’avrebbe portata in un luogo appartato dove avrebbe abusato di lei.