L'italiano Elanain Sharif incarcerato in Egitto: «Arrestato perché fa l'attore porno»

, 44enne cittadino italiano, nato inma da sempre a Terni, è statoal Cairo lo scorso 9 novembre. L’uomo è stato fermato al controllo passaporti e subito trasferito al carcere di Alessandria d’. Il motivo dell’arresto sembra essere riconducibile al suo mestiere.infatti è un attoreabbastanza conosciuto con il nome d’arte di Sheri Taliani. Nel Paese lagrafia è considerata un reato grave, per questo la Farnesina si è subito attivata per cercare di risolvere una situazione che rischia di complicarsi notevolmente. A riportarlo è Repubblica, che ha citato fonti ministeriali.L’avvocato: «Era con la madre e la moglie»ha doppio passaporto. Per questo l’ha subito fatto muro all’Italia di fronte alle richieste di condizioni migliori.