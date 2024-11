L’Inps in Campania aumenta il numero degli occupati

Leggi su Ildenaro.it

Dati incoraggianti sul fronte dell’occupazione, con saldo un positivo per il 2023, rispetto all’anno precedente, emergono dal rendiconto sociale regionale 2023 dell’area metropolitana di Napoli e della direzione regionale delladell ‘Inps, presentato nella Prefettura di Napoli. Nella Regioneildei lavoratori dipendenti assicurativi èto, soprattutto per effetto della crescita dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché per le misure di agevolazione rivolte alle imprese del mezzogiorno (in particolare, decontribuzione sud). Il tasso di inattività è calato dal 47,4 al 45,9%. Il ricorso alla Cassa Integrazione ha continuato a ridursi (dai 12 milioni di ore utilizzate per 71mila beneficiari del 2022 ai 10 milioni di ore per 60mila beneficiari del 2023), mentre èto il ricorso alla NASpI (177mila domande accolte nel 2021, 214mila nel 2022 , 227mila nel 2023), proprio a causa dell’incremento dei rapporti di lavoro a termine, nonché del sensibile incremento dei lavoratori stagionali nel settore del turismo.