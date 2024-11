Ladispoli in biblioteca si Impara ad essere | il ciclo di incontri per i più giovani

Leggi su Ilfaroonline.it

Venerdì 22 novembre dalle 17:00 alle 19:00 presso la“Peppino Impastato” si terrà il primo appuntamento di “re ad”, il progetto promosso dal consigliere delegato alle Politicheli, Riccardo Rosolino.“L’iniziativa – ha dichiarato Rosolino – nasce dall’esigenza di rispondere alle crescenti difficoltà che isi trovano ad affrontare in un periodo storico sempre più complesso e difficile per le nuove generazioni, dove le sfide relazionali e le problematiche emotive possono generare disagio, isolamento o insicurezza. Il programma prevede un calendario di nove appuntamenti gratuiti nei quali la dottoressa in Psicologia, Annamaria Rospo, ascolterà e accompagnerà i ragazzi al confronto con temi quali l’educazione sessuale, sentimentale e la salute mentale. Sarà dedicata molta attenzione al disagio sociale e alla gestione della rabbia, argomenti delicati che attecchiscono facilmente fra le nuove generazioni.