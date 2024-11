Iodonna.it - La moda oltre la moda, 3 iniziative benefiche di novembre 2024

Leggi su Iodonna.it

C’è chi come Bulgari è impegnato nell’arte e nel restauto di siti e opere nella Città Eterna. Chi come OTB Foundation da anni suopporta gli organi in Afghanistan. E chi, come Max Mara incontra la bellezza della musica con una partnership unica nel suo genere.Ecco tre belleannunciate nel mese di.Bvlgari e le sculture dell’Altare della Patria a RomaSi è appena concluso il grande progetto di restauro promosso dal VIVE, che ha restituito a cittadini e turisti la piena bellezza di un patrimonio unico al mondo: le sculture dell’Altare della Patria al VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia, grazie al contributo di Bvlgari.Diretto da Edith Gabrielli ed eseguito da Susanna Sarmati, il restauro – avviato a marzo scorso e concluso ad ottobre, nel pieno rispetto dei tempi previsti – ha coinvolto le sculture in marmo raffiguranti il Mare Adriatico di Emilio Quadrelli e il Mar Tirreno di Pietro Canonica, le sculture in bronzo dorato raffiguranti Il Pensiero di Giulio Monteverde e L’Azione di Francesco Jerace (nella foto) e i pennoni di Gaetano Vannicola con le Vittorie di Edoardo Rubino e Edoardo De Albertis.