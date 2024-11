Ilfoglio.it - La delusione di Palladini e un nuovo flirt per Alice in Un posto al sole

Al palazzo torna Costabile per provare a ricucire con Manuela, che però lo manda a quel paese. Subito dopo lui incontra i cravattari che lo tengono sotto scacco chiedendogli dei soldi. E da qui partirà ungiallo. Come quello che a breve renderà nuovamente protagonista Alberto: Clara è tornata a Napoli con il bimbo.è finalmente felice di poterlo riabbracciare, ma presto scoprirà che la sua ex ha deciso di non tornare più a vivere a Napoli privandolo della convivenza con il figlio. Nuovi protagonisti anche ai piani alti del palazzo:, dal primo giorno che è arrivata da Londra, ha subito conosciuto un, e i due ragazzi sono pronti a dare filo da torcere a tutta la famiglia. La ragazza, trovandosi stretta nel ruolo di stagista alla radio, inizia a inventare mal di testa per bigiare le ore e spassarsela con la nuova fiamma.